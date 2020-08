© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, dopo l'approvazione del decreto agosto, ha spiegato: "il costo del rinvio dell'acconto degli Isa e dei forfettari per perdite di fatturato superiori al 33 per cento per il 2020 è di 2,2 miliardi". (Rin)