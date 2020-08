Canada: cittadino canadese condannato a morte in Cina per trasporto di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Corte Intermedia del Popolo di Foshan City, nella provincia del Guangdong, ha detto che Ye Jianhui è stato condannato a morte per traffico e produzione di sostanze stupefacenti. Lo riporta l'emittente "Cnn". Ye è il secondo cittadino canadese in due giorni a ricevere la pena di morte per le accuse di narcotici in Cina. Secondo i documenti del tribunale, Ye e i suoi associati facevano parte di un racket criminale di narcotrafficanti, operativo dal maggio 2015 al gennaio 2016, che produceva e intendeva distribuire una quantità "sostanziale di anfetamina. Le autorità hanno sequestrato 218 chilogrammi della sostanza nell'appartamento dell'imputato. Una quantità minore della droga è stata sequestrata in una borsa e in una residenza, ha detto la dichiarazione del tribunale. Un cittadino cinese, identificato dal tribunale come Lu Hanchang, è stato condannato a morte per il trasporto e la produzione di sostanze illegali. Altri quattro imputati sono stati condannati a pene che vanno dall'ergastolo a sette anni per il loro ruolo, secondo i documenti del tribunale. Martedì scorso, un altro cittadino canadese, Xu Weihong, 45 anni, è stato condannato a morte per reati legati alla droga.