Business news: Spagna, Iberdrola chiude nelle Asturie l'ultima delle sue 17 centrali a carbone nel mondo

- La società energetica spagnola Iberdrola ha annunciato la chiusura definitiva della centrale a carbone di Lada (Asturie). La società ha portato in questo modo a compimento il processo di smantellamento dei 17 impianti di sua proprietà in varie parti del mondo, iniziato nel 2001, che generavano una potenza complessiva di 8.500 megawatt. Come riferisce il sito specializzato "Energy News", l'azienda sta ora sviluppando quattro parchi eolici nelle Asturie, per un totale di 130 MW di capacità, triplicando così la potenza installata in questo momento nella regione. L'obiettivo di Iberdrola si concentrerà, dunque, nei prossimi anni, principalmente in 3 aree: aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili; sostegno alla generazione di occupazione e contratti per l'industria locale; creazione di una piattaforma di innovazione cittadina per canalizzare le iniziative imprenditoriali. (Spm)