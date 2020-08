Business news: Bp taglia dividendi dopo perdita record di 6,7 miliardi di dollari in secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bp ha annunciato un taglio dei dividendi per la prima volta in un decennio dopo aver registrato una perdita record di 6,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2020. La perdita netta, in linea con le aspettative degli analisti, è stata in gran parte il risultato della decisione di Bp di cancellare 6,5 miliardi di dollari dal valore delle attività di esplorazione di petrolio e gas dopo una drastica revisione delle previsioni sui prezzi di petrolio e gas. La perdita dei costi di sostituzione di base di Bp nel secondo trimestre, la definizione di reddito netto della società, ha raggiunto quota 6,7 miliardi di dollari, in linea con le previsioni degli analisti che indicano una cifra pari a 6,8 miliardi di dollari, e ciò a fronte di profitti di 2,8 miliardi di dollari registrati l'anno precedente e pari a 791 milioni di dollari nel primo trimestre 2020. L’amministratore delegato di Bp, Bernard Looney, che ha assunto l’incarico lo scorso febbraio, era riuscito a evitare il taglio dei dividendi nel primo trimestre dell'anno nonostante il peggioramento delle condizioni di mercato determinato dalla pandemia di Covid-19 e dal correlato ribasso dei prezzi delle materie prime. (Rel)