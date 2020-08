Business news: Norvegia, Neptune annuncia scoperta "significativa" nell'offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica Neptune Energy ed i suoi partner nello sviluppo del giacimento offshore di Dugong, in Norvegia, hanno annunciato una scoperta significativa e stanno valutando ora le opzioni per il suo sviluppo. Secondo quanto annunciato dalla società in una nota, "questa è una scoperta significativa e strategicamente importante per Neptune Energy nella regione". Il giacimento di Dugong conta riserve stimate tra i 40 ed i 120 milioni di barili di petrolio equivalente, rendendo l'area la scoperta di idrocarburi maggiore nell'offshore norvegese nel corso di quest'anno. "Dugong può anche aprire opportunità aggiuntive nelle licenze vicine, con la potenziale creazione di una nuova area chiave per Neptune in Norvegia", aggiunge la nota. (Sts)