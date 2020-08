Business news: Slovenia, Huawei pronta a colloqui sulla sicurezza della rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Huawei "è pronta ad avere dei colloqui" con il governo della Slovenia sul tema della sicurezza legata alla tecnologia 5G: lo ha reso noto Radoslaw Kedzia, vicepresidente regionale di Huawei Technologies secondo quanto riferisce la stampa di Lubiana. Kedzia ha così replicato all'ipotesi rilanciata dalla stampa locale di una dichiarazione congiunta di Slovenia e Stati Uniti sulla sicurezza della rete 5G. "La firma di una dichiarazione congiunta di Slovenia e Stati Uniti sull'introduzione del 5G in territorio sloveno non contribuirà a una maggiore sicurezza informatica del paese", ha affermato il vicepresidente regionale. "Etichettare le singole società come fornitori ad alto rischio" a causa dell'introduzione del 5G senza alcuna prova, secondo Huawei Technologies, "è un'altra mossa incomprensibile" da parte degli Stati Uniti. "Fino ad oggi, gli Stati Uniti non hanno fornito alcuna prova a sostegno delle sue accuse contro la nostra azienda", ha dichiarato Kedzia aggiungendo che non ci sono prove concrete sul fatto che l'esclusione fornirà anche reti più sicure, ma certamente porterà "a una minore concorrenza sul mercato e a prezzi più elevati che i consumatori finiranno per pagare". La compagnia ha infine assicurato di sostenere l'approccio europeo e le misure di sicurezza dell'Ue pensate per il 5G. (Seb)