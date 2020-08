Business news: ministro dei Trasporti, "la compagnia aerea di bandiera sarà salvata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera della Romania Tarom sarà salvata perché ha una flotta di aerei in grado di fornire un flusso finanziario, anche se ha bisogno di una ristrutturazione. Lo ha detto il ministro dei Trasporti romeno, Lucian Bode, in un'intervento all'emittente televisiva "Realitatea Plus". "La Tarom verrà salvata. Attualmente la Tarom dispone di una flotta di aeromobili in grado di fornire un flusso finanziario in modo che la società possa essere salvata", ha detto il ministro precisando che ci dovrà però essere "una ristrutturazione, e non sto solo parlando solo di una ristrutturazione del personale, sto parlando di altri costi che devono essere eliminati, carburanti, agenzie, nazionali e internazionali". "Ci sono molte misure che prenderemo secondo un piano di ristrutturazione già approvato nel consiglio di amministrazione", ha dichiarato Bode che ha ricordato che a febbraio la Tarom ha ricevuto 37 milioni di euro in aiuti per il salvataggio. (Rob)