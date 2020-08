Business news: Danimarca, aeroporto di Copenaghen valuta licenziamento di 650 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto danese di Copenaghen (Cph) sta valutando la possibilità di licenziare 650 dipendenti a causa del basso livello di attività nel settore dell'aviazione civile provocato dalla pandemia di coronavirus. Lo dichiarato il gestore dello scalo aereo in una nota mercoledì. " Cph sta pensando di tagliare 650 posizioni a tempo pieno dalla quota complessiva attuale della società pari a 2.600", ha riferito la società in una nota e ha aggiunto che nelle prossime settimane si terranno dei colloqui con i rappresentanti sindacali per decidere sui licenziamenti previsti. (Sts)