Business news: giugno 2020, in Ungheria prezzi alla produzione industriale aumentati del 3,1 per cento

- L'istituto centrale di statistica ungherese (Ksh) ha riferito che i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 3,1 percento a giugno su base annua. Al contempo i prezzi delle vendite al dettaglio sul mercato interno sono diminuiti dell'1,1 per cento, mentre i prezzi sui prodotti per l'esportazione sono aumentati del 5,2 per cento. Ksh ha osservato che la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto sui mercati e sui tassi di cambio durante questo periodo. Dall'aprile di quest'anno i prezzi di vendita sul mercato interno sono diminuiti, mentre i prezzi all'esportazione sono aumentati a un ritmo più elevato, come nel caso del settore manifatturiero che registra una crescita del 4,9 per cento a giugno. (Vap)