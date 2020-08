Giustizia: Bonafede su Csm, grazie a maggioranza per riforma ambiziosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare invece “logiche spartitorie”, ha continuato Bonafede, per la formazione delle commissioni “prevediamo il sorteggio”. C’è anche “una riforma della sezione disciplinare – ha precisato -: i membri effettivi dovranno dedicarsi quasi esclusivamente a quella sezione e non potranno partecipare ad altre commissioni come sulle nomine”. Per ogni collegio territoriale, infine, viene stabilito “un minimo di candidature, garantendo la parità di genere”. (Rin)