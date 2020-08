Decreto agosto: Bellanova, bonus filiera ristorazione è strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova esprime soddisfazione per l’approvazione del Bonus filiera per la ristorazione, la misura del valore di 600 milioni, inserita nel decreto agosto. “E’ una misura importante, che ho voluto con forza e che conferma la necessaria attenzione verso un settore che ritengo strategico e che è parte integrante della filiera agroalimentare – ha spiegato -. Oggi con il Bonus Filiera per i ristoranti abbiamo a disposizione risorse rilevanti. E’ uno strumento che dà liquidità al sistema e ossigeno alle imprese". (segue) (Rin)