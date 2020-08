Coronavirus: Fauci, improbabile un vaccino efficace al 98 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consulente della Casa Bianca per il coronavirus Anthony Fauci ha detto oggi che le possibilità degli scienziati di creare un vaccino altamente efficace - uno che fornisca il 98 per cento o più di protezione garantita - per il virus sono remote. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Gli scienziati sperano in un vaccino contro il coronavirus che sia efficace almeno al 75 per cento, ma che sia efficace al 50 per cento o 60 per cento sarebbe anche accettabile, ha detto Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, durante un incontro con la Brown University. "Le probabilità che sia efficace al 98 per cento non sono grandi, il che significa che non bisogna mai abbandonare l'approccio della sanità pubblica". "Bisogna pensare al vaccino come a uno strumento per far sì che la pandemia non sia più una pandemia, ma qualcosa di ben controllato", ha detto. La Food and Drug Administration ha detto che autorizzerà un vaccino contro il coronavirus, a condizione che sia sicuro e che sia efficace almeno al 50 per cento. Stephen Hahn, il commissario della Fda, ha detto che è possibile che gli Stati Uniti possano usare con un vaccino che, in media, riduce il rischio di contrarre il Covid-19 solo del 50 per cento. (Nys)