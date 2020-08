Business news: Ihs Markit, torna a crescere l'attività manifatturiera nell'Eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività manifatturiera nella zona euro è cresciuta nel mese di luglio per la prima volta dall'inizio del 2019 grazie ad una ripresa della domanda dopo l'allentamento delle misure restrittive per il contrasto del Covid-19. E' quanto emerge dall'Indice composito dell'attività manifatturiera (Pmi) diffuso dal gruppo Ihs Markit. L'indice è salito al 51,8 nel mese di luglio in aumento dal 47,4 di giugno: si tratta delle prima volta in cui viene superata la quota 50, che separa la crescita dalla contrazione, dal gennaio 2019. "Le industrie dell'Eurozona hanno registrato un inizio molto positivo del terzo trimestre con la produzione in crescita ad un livello tra i più rapidi degli ultimi due anni, alimentata da un incoraggiante aumento della domanda", ha dichiarato il capo economista di Ihs Markit, Chris Williamson, evidenziando che le prospettive per agosto dovrebbero essere di una crescita ancora più sostenuta. La principale preoccupazione, ha concluso, rimane legata all'occupazione ed alla creazione di posti di lavoro. (Rel)