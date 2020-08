Business news: Bmw registra perdita operativa di 666 milioni di euro nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca Bmw si aspetta di ottenere un utile operativo per l’intero 2020, nonostante le chiusure imposte a causa della pandemia di Covid-19 abbiano causato una perdita operativa del secondo trimestre, pari a 666 milioni di euro. Si tratta di un netto calo rispetto all’utile operativo di 2,2 miliardi di euro registrato nel trimestre precedente, tenuto conto che le consegne di auto di lusso sono diminuite del 25 per cento durante il periodo in esame. Lo scorso maggio, il produttore automobilistico ha fatto sapere che avrebbe registrato una perdita nel secondo trimestre e ha ridotto le sue previsioni, stimando un margine sugli utili Ebit fra lo 0 e il 3 per cento quest'anno, rispetto al target fissato fra il 2 e il 4 per cento prima dell’insorgere della pandemia. (Geb)