Coronavirus: Conte su verbali Cts, governo si è assunto responsabilità politica

- Il governo si è assunto sempre la responsabilità politica delle proprie decisioni. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande in conferenza stampa in merito ai verbali del 3 marzo del Cts, nel quale fu proposto di adottare misure restrittive anti Covid anche nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro. "Il governo non ha delegato mai ad altri la responsabilità. Ovviamente abbiamo detto che avremmo seguito un metodo assumendo sempre le considerazioni del Cts", ha aggiunto. "Man mano che vengono pubblicati i verbali ci sarà il giochino per dire su quale misura il governo si sia discostato. Le nostre valutazioni sono sempre state complesse. Se parliamo del Dpcm parliamo di un processo molto complesso che si sono mosse dalle valutazioni degli esperti", ha spiegato. (Rin)