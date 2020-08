Decreto agosto: Gualtieri, per cashback 1,75 miliardi, sistema sarà a punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cashback è una misura che “incentiva tutti i pagamenti con sistemi elettronici digitali e che anticiperemo rispetto a quello che avevamo deciso dopo la riprogrammazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa sul decreto agosto a palazzo Chigi. "Rispetto alle bozze che sono circolate c'è stato un incremento aggiuntivo di 250 milioni – ha precisato -, quindi siamo a un miliardo e 750 che si somma poi ai 3 miliardi che sono già stanziati per l'anno successivo. E’ misura per incentivare la modernizzazione del sistema di pagamenti, il contrasto all'evasione fiscale e il sostegno ai consumi". Il meccanismo, ha poi aggiunto, "sarà a punti e non di sconto e verrà poi definito nel dettaglio a breve”.(Rin)