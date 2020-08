Oms: Francia e Germania abbandonano negoziati per protesta contro gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Germania hanno abbandonato i colloqui sulla riforma dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come protesta contro i tentativi degli Stati Uniti di guidare i negoziati, nonostante la decisione di lasciare l'organizzazione. Lo riporta la stampa internazionale. La mossa è una battuta d'arresto per il presidente Donald Trump, poiché Washington, che detiene la presidenza di turno del G7, aveva sperato di pubblicare una tabella di marcia comune per una profonda revisione dell'Oms a settembre, due mesi prima delle elezioni presidenziali statunitensi. Gli Stati Uniti a luglio hanno dato all'Oms un anno di preavviso per la loro uscita, dopo che Trump ha accusato l'organizzazione di essere complice della Cina e di aver gestito male la pandemia di coronavirus. I ministeri della sanità tedeschi e francesi hanno detto che i due paesi si sono opposti alla guida dei negoziati da parte degli Stati Uniti, dopo che questi hanno annunciato la loro intenzione di lasciare l'organizzazione. Un portavoce del ministero della sanità italiano ha detto che i lavori sul documento di riforma sono ancora in corso, aggiungendo però che la posizione dell'Italia è in linea con Parigi e Berlino. (Nys)