Usa: Biogen e Eisai ottengono revisione accellerata dalla Fda per farmaco anti-Alzheimer

- La società farmaceutica statunitense Biogen e la giapponese Eisai hanno ottenuto dalla Food and Drug Administration una revisione accelerata per la possibile messa in commercio del loro farmaco anti-Alzheimer aducanumab. Lo riport l'emittente "Cnbc". Le azioni di Biogen sono aumentate del dieci per cento a 306 dollari prima della chiusura di Wall Street. Se approvato, l'aducanumab sarebbe il primo trattamento progettato per ritardare la progressione della malattia, che si prevede colpirà 13,9 milioni di persone negli Stati Uniti, o il 3,3 per cento della popolazione del paese entro il 2060, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.(Nys)