Business news: tedesca Bayer, perdita netta del 9,5 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2020

- Il gruppo farmaceutico tedesco Bayer ha riportato una perdita netta di 9,5 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2020. Il dato è stato determinato, stando a quanto riferito dalla società tedesca, dall’accordo da 10,9 miliardi di dollari per le tante cause aperte negli Stati Uniti sul diserbante noto come “Roundup” che secondo migliaia di persone avrebbe causato il cancro a coloro che ne hanno fatto uso. Bayer ha riferito che gli utili ante interessi, imposte, ammortamenti (Ebitda), adeguati per le voci speciali, sarebbero pari a circa 12,1 miliardi di euro quest'anno, in calo rispetto all’obiettivo di 12,3 miliardi a 12,6 miliardi di euro indicato a febbraio. (Geb)