- “Ccon questo pacchetto, che conclude una serie di interventi per 100 miliardi complessivi, abbiamo dimostrato di essere in grado di avere la determinazione di fornire uno stimolo fiscale molto forte per sostenere l'impatto della crisi e favorire la ripresa". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa sul decreto agosto.(Rin)