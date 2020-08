© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Agosto prevede "uno sgravio al 100 per 100 sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato per 6 mesi". LO ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo in conferenza stampa dopo il Cdm. "Anche per le assunzione a tempo determinato di lavoratori stagionali vi sarà una decontribuzione al 100 per 100 per tre mesi", ha aggiunto Catalfo. (Rin)