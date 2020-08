Usa: dipartimento di Stato impone sanzioni al leader delle milizie della Repubblica Centrafricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti oggi hanno imposto sanzioni contro il leader di un gruppo terrorista che dal 2015 ha commesso numerose violazioni dei diritti umani e sfollato migliaia di persone nella Repubblica Centrafricana. Lo fa sapere il dipartimento di Stato Usa in una nota. Gli Stati Uniti hanno agito secondo l'ordine esecutivo 13667 e a fianco dell'Onu nel designare Bi Sidi Souleymane, noto anche come Sidiki Abbas, che guida il gruppo di milizia della Repubblica Centrafricana "Return, Reclamation, Rehabilitation" (3r). Il 27 settembre 2016, le 3r hanno fatto irruzione nel villaggio di De Gaulle, uccidendo almeno 17 abitanti del villaggio e violentando donne e ragazze. Durante e subito dopo l'incursione delle 3r su De Gaulle, i membri delle 3r e lo stesso Souleymane hanno torturato gli abitanti del villaggio. Il 21 maggio 2019, 3r ha ucciso almeno 34 civili disarmati in tre villaggi della provincia di Ouham-Pendé, nel nord-ovest della Rca, giustiziando sommariamente maschi adulti. "Gli Stati Uniti sostengono l'Accordo politico per la pace e la riconciliazione del febbraio 2019 nella Repubblica Centrafricana. Questo accordo racchiude la migliore speranza per un futuro libero dalla violenza e dall'instabilità per i centrafricani", si legge nella nota. "L'azione di oggi indica che gli Stati Uniti non tollereranno coloro che commettono violazioni dei diritti umani e impediranno a tali attori di beneficiare del sistema finanziario statunitense".(Nys)