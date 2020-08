Usa: Wall Street chiude in calo, pesano i contagi di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una serie di cinque rialzi consecutivi il Dow Jones chiude la seduta sotto la parità, scontando il rischio dilagare dei contagi di Covid-19, che ha un buona parte controbilanciato l’effetto positivo dei dati sul mercato del lavoro. Il Dow Jones perde lo 0,40 per cento così come l’S&P-500, che retrocede a 3.332 punti. Male il Nasdaq 100 (-1,68 per cento); come pure, in rosso l’S&P 100 (-0,74 per cento). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti utilities (+1,50 per cento), finanziario (+1,41 per cento) e beni industriali (+1,17 per cento). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Apple, che prosegue le contrattazioni a -2,34 per cento. Sessione nera per Microsoft, che lascia sul tappeto una perdita del 2,27 per cento.(Nys)