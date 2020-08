Usa: giudice respinge tentativo di Trump di ritardare processo contro E. Jean Carroll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice della Corte Suprema dello Stato di New York ha negato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la possibilità di ritardare il procedimento in una causa per diffamazione intentata contro di lui dalla giornalista E. Jean Carroll. La decisione mossa che le permette di richiedere un campione di Dna del presidente, nel tentativo di provare l'accusa di averla aggredita sessualmente negli anni Novanta. Nella sua sentenza, il giudice Verna Saunders ha scritto che una recente decisione della Corte Suprema riguardante il mandato di comparizione del procuratore distrettuale di Manhattan, Cy Vance, per i documenti finanziari di Trump dimostra che un tribunale statale può esercitare la giurisdizione su un presidente in carica, il che significa che il caso di Carroll contro Trump dovrebbe essere autorizzato a procedere. Carroll, un opinionista che per anni ha scritto per Elle Magazine, ha affermato in una causa intentata lo scorso autunno che Trump l'ha aggredita sessualmente in un camerino del lussuoso grande magazzino Bergdorf Goodman di Manhattan negli anni Novanta. Trump ha negato l'accusa, definendola "totalmente falsa" e dicendo che "non ho mai incontrato questa persona in vita mia". (Nys)