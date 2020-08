Business news: Russia, industria manifatturiera in calo nel mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività manifatturiera in Russia ha registrato un calo maggiore nel mese di luglio a causa della crisi innescata dalla pandemia del coronavirus. E' quanto emerge dall'Indice composito dell'attività manifatturiera del paese (Pmi). L'Indice è calato dal 49,4 di giugno al 48,4 di luglio, rimanendo per il 15mo mese consecutivo al di sotto della soglia di 50 punti che separa l'espansione dalla contrazione. "Anche se la produzione è cresciuta, le vendite dei prodotti manifatturieri sono tornati in contrazione a causa delle difficili condizioni della domanda e delle esitazioni tra i clienti", si legge nello studio diffuso oggi. Nel mese di aprile l'indice Pmi della Russia è calato ad un record negativo di 31,3. Nonostante la ripresa nei mesi successivi, la domanda è rimasta bassa a cause delle incertezze legate alla pandemia ed all'inflazione. (Rum)