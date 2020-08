Business news: indice Pmi, a luglio torna a crescere l'industria manifatturiera in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria manifatturiera della Germania ha registrato una crescita dell'attività nel mese di luglio 2020 per la prima volta dal dicembre 2018. E' quanto emerge dall'Indice composito dell'attività manifatturiera (Pmi) diffuso dal gruppo Ihs Markit. L'indice è cresciuto a quota 51 in Germania tornando sopra la soglia dei 51 punti, che distingue la crescita dalla contrazione, per la prima volta dopo 19 mesi. A giugno l'indice Pmi era stato del 45,2. Secondo quanto spiegato da Ihs Markit, la crescita è stata dovuta alla produzione ed ai nuovi ordini in aumento, mentre la domanda ancora non ai livelli pre-crisi ha impedito un risultato ancora migliore. (Rel)