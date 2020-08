Decreto Agosto: Conte, anticipato al primo dicembre la misura del cashback

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al Decreto Agosto è stato anticipato al primo dicembre la misura del cashback: premiamo i cittadini che utilizzano la moneta elettronica. Lo afferma il premier Giuseppe Conte al termine del consiglio dei ministri che ha approvato "salvo intese" il decreto agosto. Conte sottolinea poi il sostegno alle imprese per l'automotive, con 500 milioni di euro per incentivi alla rottamazione ma anche per le nuove colonnine elettriche. (Rin)