Decreto agosto: Gualtieri, se riparte il Sud riparte tutto il Paese

- Far ripartire Sud è la condizione per far ripartire tutto il Paese. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi, dopo l’approvazione del decreto agosto. Questo decreto, ha spiegato, “rafforza le misure fin qui adottate e le orienta verso un supporto più deciso alla crescita, alla ripartenza economia e all’occupazione. I dati più recenti ci dicono che il lavoro svolto fin qui ci hanno consentito di attenuare l’impatto della crisi. Bisogna adesso proseguire nel sostegno alle imprese e ai cittadini e allo stesso tempo orientare gli interventi per una forte ripartenza economica”. Il ministro si è poi soffermato sulla fiscalità di vantaggio per il Sud. “Far ripartire Sud è la condizione per far ripartire tutto il Paese”, ha commentato.(Rin)