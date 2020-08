© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Decreto Agosto prevede la proroga al 7 settembre delle misure precauzionali minime. Lo afferma il premier Giuseppe Conte al termine del consiglio dei ministri che ha approvato "salvo intese" il decreto agosto. Conte poi si rivolge ai giovani: "Non vogliamo nuove restrizioni. Capisco i giovani che hanno desiderio di movide ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c'e' la salute dei vostri cari". (Rin)