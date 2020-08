Decreto Agosto: Spadafora, nel prossimo Dpcm graduale apertura a presenza pubblico agli eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo Dpcm, in linea con quanto stabilito stamani al tavolo sulla ripartenza col presidente Bonaccini, ci saranno buone novità per la ripresa, a partire da una graduale apertura alla presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni, nel massimo rispetto dei protocolli sanitari, e il corridoio di sicurezza per gli atleti stranieri. Lo afferma il ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. "Sono molto felice che un segnale importante sia stato dato per il Servizio civile universale: un fondo aggiuntivo di 20 milioni che consentirà a migliaia di giovani di effettuare un’esperienza importante", aggiunge il ministro. "Ottime notizie nel decreto agosto per il mondo dello sport: il bonus di giugno arriverà automaticamente, a tutti coloro che hanno già ricevuto il bonus per i mesi precedenti. "Siamo riusciti a portare a 70 milioni di euro il budget per il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, fortemente auspicato dal Comitato 4.0 e da migliaia di squadre e associazioni. Anche lo Stato inoltre parteciperà e sosterrà i mondiali di Sci “Cortina 2021” attraverso la partecipazione alla garanzia necessaria", conclude Spadafora.(Rin)