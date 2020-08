Governo: Conte, nessuna esigenza di rimpasto, soddisfatto dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono pienamente soddisfatto di tutti i miei ministri, non c'è nessuna esigenza di rimpasto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato il via libera al decreto Agosto. "E' una formula un po' logora, forse è un mio limite ma non sono esperto dei tradizionali modi della politica italiana del passato", aggiunge. "Siamo assolutamente concentrati su passaggi impegnativi, c'e' da lavorare al Recovery Plan italiano, le misure del piano di rilancio, i tempi sono strettissimi e abbiamo un'occasione storica, non possiamo perderla", spiega il premier. "Ci concederemo qualche giorno di distrazione in prossimità di Ferragosto, ma saremo tutti concentrati per questo obiettivo", conclude Conte. (Rin)