Kosovo: Movimento Vetevendosje annuncia mozione di sfiducia contro il governo (6)

- Il coordinatore kosovaro ha inoltre criticato la stampa per aver diffuso la notizia di un incontro in programma a Washington con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che non si è invece svolto durante la permanenza di Hyseni nella capitale statunitense. Nei giorni scorsi il premier kosovaro Avdullah Hoti ha chiarito che il dialogo tra Kosovo e Serbia è un processo che avviene in pieno coordinamento con gli Stati Uniti, anche se viene mediato dall'Unione europea. "Ogni adesione del Kosovo alle organizzazioni internazionali viene fatta in coordinamento con i nostri partner internazionali, questa è la verità", ha dichiarato Hoti secondo cui "viaggiare insieme" è necessario per avanzare verso la piena integrazione nella comunità internazionale. "Il processo di dialogo che si svolge a Bruxelles, con la mediazione dell'Ue, è pienamente coordinato con gli Usa", ha precisato il premier kosovaro in visita insieme al ministro della Sanità al quartiere generale delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf). (Kop)