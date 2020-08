Kosovo-Serbia: coordinatore kosovaro per dialogo, accordo entro 12 mesi o fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia deve essere raggiunto entro un anno. Lo ha detto il coordinatore nazionale kosovaro per il dialogo Pristina-Belgrado, Skender Hyseni, parlando al portale d'informazione "Klan Kosova". Hyseni ha sottolineato che il processo del dialogo non può protrarsi troppo a lungo. "Ci aspettiamo di avere un accordo sul reciproco riconoscimento entro dodici mesi o il processo fallirà completamente", ha affermato Hyseni evidenziando che "tutto nello scenario internazionale indica che ci troviamo in un momento in cui Kosovo e Serbia dovrebbero approfittare per portare le cose avanti. "E il ritardo è un fallimento", ha dichiarato il coordinatore kosovaro. Hyseny ha stato recentemente in visita negli Stati Uniti ed ha avuto una conversazione telefonica con l’inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Richard Grenell. Quest'ultimo ha confermato il suo forte sostegno degli Usa per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. "Abbiamo parlato di aspetti specifici degli sviluppi in Kosovo e nella regione. L'ambasciatore Grenell rimane impegnato e fortemente impegnato nel dialogo Kosovo-Serbia, che deve concludersi con il reciproco riconoscimento. La normalizzazione delle relazioni attraverso lo sviluppo economico e il sostegno ai progetti di investimento rimangono al centro dell'agenda e dell'impegno dell'ambasciatore Grenell", ha dichiarato Hyseni. (segue) (Kop)