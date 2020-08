Kosovo-Serbia, coordinatore kosovaro per dialogo: "Accordo entro 12 mesi o fallimento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia deve essere raggiunto entro un anno. Lo ha detto il coordinatore nazionale kosovaro per il dialogo Pristina-Belgrado, Skender Hyseni, parlando al portale d'informazione "Klan Kosova". Hyseni ha sottolineato che il processo del dialogo non può protrarsi troppo a lungo. "Ci aspettiamo di avere un accordo sul reciproco riconoscimento entro dodici mesi o il processo fallirà completamente", ha affermato Hyseni evidenziando che "tutto nello scenario internazionale indica che ci troviamo in un momento in cui Kosovo e Serbia dovrebbero approfittare per portare le cose avanti. "E il ritardo è un fallimento", ha dichiarato il coordinatore kosovaro. Hyseny ha stato recentemente in visita negli Stati Uniti ed ha avuto una conversazione telefonica con l’inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Richard Grenell. Quest'ultimo ha confermato il suo forte sostegno degli Usa per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. "Abbiamo parlato di aspetti specifici degli sviluppi in Kosovo e nella regione. L'ambasciatore Grenell rimane impegnato e fortemente impegnato nel dialogo Kosovo-Serbia, che deve concludersi con il reciproco riconoscimento. La normalizzazione delle relazioni attraverso lo sviluppo economico e il sostegno ai progetti di investimento rimangono al centro dell'agenda e dell'impegno dell'ambasciatore Grenell", ha dichiarato Hyseni.Nei giorni scorsi Hyseni ha incontrato a Washington l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani, Matthew Palmer. "Dopo averlo informato sull'andamento del dialogo a Bruxelles fino ad ora, abbiamo avuto una conversazione aperta ed estesa con il signor Palmer allo scopo di coordinarci e con l'obiettivo di avere una nuova dinamica nel dialogo per discutere senza ulteriore ritardi e per concordare sulla questione chiave: un accordo comprensivo sul reciproco riconoscimento tra la Repubblica del Kosovo e la Serbia", ha dichiarato Hyseni scrivendo su Facebook dopo l'incontro. Secondo il coordinatore nazionale kosovaro per il dialogo, insieme all'Unione europea "gli Stati Uniti hanno un ruolo insostituibile nel processo". "Ho chiesto a Palmer di avere una presenza permanente attiva degli Usa al tavolo dei negoziati a Bruxelles", ha aggiunto Hyseni.Il coordinatore kosovaro ha inoltre criticato la stampa per aver diffuso la notizia di un incontro in programma a Washington con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che non si è invece svolto durante la permanenza di Hyseni nella capitale statunitense. Nei giorni scorsi il premier kosovaro Avdullah Hoti ha chiarito che il dialogo tra Kosovo e Serbia è un processo che avviene in pieno coordinamento con gli Stati Uniti, anche se viene mediato dall'Unione europea. "Ogni adesione del Kosovo alle organizzazioni internazionali viene fatta in coordinamento con i nostri partner internazionali, questa è la verità", ha dichiarato Hoti secondo cui "viaggiare insieme" è necessario per avanzare verso la piena integrazione nella comunità internazionale. "Il processo di dialogo che si svolge a Bruxelles, con la mediazione dell'Ue, è pienamente coordinato con gli Usa", ha precisato il premier kosovaro in visita insieme al ministro della Sanità al quartiere generale delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf).Si è svolto nelle scorse settimane a Bruxelles un nuovo incontro tra i coordinatori nazionali di Kosovo e Serbia per il dialogo, Skender Hyseni e Marko Djuric. Si tratta di un'intensificazione degli incontri, come evidenzia l'emittente kosovara "Rtk", sempre sotto la mediazione dell'inviato speciale dell'Ue per il dialogo Miroslav Lajcak. La cooperazione economica è stato il tema centrale del colloquio, mentre nei precedenti incontri le parti avevano avuto un confronto sul tema delle persone scomparse. Il presidente della Serbia nei giorni scorsi si è detto "sorpreso" dalle dichiarazioni rilasciate dal premier kosovaro, Avdullah Hoti, circa una conclusione del dialogo Belgrado-Pristina con un accordo finale per il riconoscimento reciproco.In una conferenza stampa convocata presso la sede della presidenza, Vucic ha affrontato il tema del Kosovo e della ripresa del processo di dialogo mediato dell'Unione europea. La parte serba, ha precisato Vucic, "non sa nulla" di questa opzione sul tavolo. La Serbia, secondo Vucic, vuole parlare invece dei temi già presenti al tavolo delle trattative. "Chiederemo di discutere di ciò che non è stato adempiuto dall'aprile 2013, e cioè la costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba", ha osservato il presidente serbo. "Siamo presenti a Bruxelles in buona fede, ma se qualcuno pensa che la Serbia sia un sacco da pugilato e che ripeteremo semplicemente che la Serbia deve riconoscere l'indipendenza del Kosovo senza ottenere nulla, allora quella è una strada sbagliata che non porterà da nessuna parte", ha detto Vucic.La situazione relativa al Kosovo "non è semplice" secondo il capo dello Stato serbo, ma la Serbia "cercherà di preservare la propria posizione di partner affidabile" e di raggiungere un compromesso. "Saremo fermi e forti nel respingere ciò che non è un compromesso ma una pressione sulla Serbia", ha osservato Vucic aggiungendo che Belgrado ha accettato di avviare un dialogo per affrontare i problemi nel migliore interesse sia dei serbi che degli albanesi. Una delegazione guidata da Marko Djuric, ha detto ancora Vucic, è stata preparata per gli argomenti precedentemente programmati, in particolare la questione delle persone scomparse durante il conflitto degli anni '90.Le autorità politiche kosovare hanno sottolineato nei giorni scorsi che il processo di dialogo con Belgrado si deve tradurre in un riconoscimento reciproco tra Serbia e Kosovo. Secondo quanto diffuso dall'emittente "Klan Kosova", lo stesso concetto è stato ribadito dal nuovo coordinatore del Kosovo per il dialogo. "Saranno affrontati elementi specifici di un accordo internazionale globale e giuridicamente vincolante", ha affermato Hyseni. "Questi sono negoziati puramente politici per un accordo globale che si tradurrà sicuramente in un riconoscimento reciproco", ha aggiunto. Il coordinatore della squadra negoziale kosovara per il dialogo ha anche sottolineato che è essenziale costruire il massimo consenso "in modo che possiamo spingere questi argomenti nella giusta direzione".Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha smentito nei giorni scorsi che le autorità della Serbia siano a conoscenza dell'intenzione, da parte di Bruxelles, di presentare una nuova "bozza di accordo" fra Belgrado e Pristina. Dacic, ospite dell'emittente "Rts", ha così commentato l'articolo pubblicato ieri dal quotidiano "Vecernje novosti" che, citando fonti riservate, rivelava l'esistenza di una bozza che implica tra l'altro il "riconoscimento de facto" del Kosovo da parte della Serbia. Il documento, secondo le fonti del giornale, verrebbe presentato durante il nuovo incontro a livello tecnico fra le delegazioni di Belgrado e Pristina nell'ambito del dialogo riavviato con la mediazione di Bruxelles. Dacic ha precisato che la notizia rappresenta "una sorpresa", chiedendosi inoltre perché il documento dovrebbe essere presentato in una riunione in cui non è prevista la partecipazione del presidente serbo, Aleksandar Vucic. Il ministro ha aggiunto che nessuno ha neppure annunciato la presentazione di un testo e che il capo dello Stato è stato informato in precedenza del fatto che solo a settembre proseguirà il dialogo a livello politico.Il 16 luglio si è tenuta una tappa del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Ue a livello politico, alla presenza delle parti a Bruxelles. La tappa è stata preceduta da un incontro in videoconferenza dei leader politici lo scorso 12 luglio. L'incontro dimostra "il forte impegno" dei leader di Belgrado e Pristina, secondo quanto ha dichiarato il 16 luglio prima dei lavori l'Alto rappresentante dell'Unione europea per agli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Sono molto felice di intervenire solo quattro giorni dopo il nostro primo incontro ad alto livello del dialogo Belgrado-Pristina. L'incontro di domenica (12 luglio) è stato il primo dopo una pausa di 20 mesi. Tanto tempo. Sono lieto di vedere che l'Unione europea è tornata al posto di guida del processo", ha detto Borrell in riferimento alla riunione tenuta in videoconferenza. "Il presidente della Serbia e il primo ministro del Kosovo sono con noi qui a Bruxelles per il primo incontro di persona. Incontrandosi per la seconda volta in una settimana, i due leader dimostrano il loro fermo impegno nel dialogo facilitato dall'Ue", ha aggiunto. "Oggi mi aspetto una discussione costruttiva sui primi elementi dei nostri colloqui, che contribuirà alla normalizzazione globale delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Incoraggio entrambe le parti ad avvicinarsi ai colloqui di oggi nello spirito di compromesso e pragmatismo e pensando al futuro europeo per le persone in Kosovo e Serbia", ha concluso Borrell prima dell'avvio dei lavori.Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha definito "non facili" i colloqui avuti il 16 luglio con il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti nell'ambito della nuova tappa di dialogo Belgrado-Pristina. I temi affrontati, ha detto Vucic ai giornalisti, hanno compreso anche i rifugiati, le persone scomparse e il settore economico. La Serbia, ha ancora precisato Vucic, collaborerà con la Croce rossa per lavorare sul tema delle persone scomparse. La parte albanese, inoltre, ha chiesto che vengano aperti gli archivi militari e della polizia. "Non c'è problema, ma devono aprire anche loro gli archivi dell'Uck affinché veniamo a sapere dove si trovano i serbi e non albanesi uccisi", ha detto il presidente serbo. I rifugiati interni sono invece, secondo le parole di Vucic, circa 220 mila. "Il Kosovo è il posto al mondo che ha visto il minor numero di ritorni alle proprie abitazioni, l'1,9 per cento. Spero che riusciremo a trovare una soluzione per almeno una piccola parte delle persone che vorrebbero tornare, che venga loro garantita la sicurezza", ha detto Vucic. (Kop)