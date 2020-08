Kosovo: missione Kfor, l'aiuto dei militari italiani alle donne vittime delle violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione “Jeta” è stata fondata nel 2005 per aiutare le donne di qualsiasi etnia, età e religione che versano in difficolta’, offrendo loro corsi di formazione per apprendere la professione di cuoca, parrucchiera e sarta. “Nel corso degli anni, sono state circa 3000 le donne che hanno beneficiato delle attività promosse dalla Ong, e siamo grati ai militari di Kfor che ancora una volta ci hanno fornito il loro sostegno”, ha dichiarato la responsabile di “Jeta” Safete Gacaferi, che promuove anche i diritti e il miglioramento della condizione delle donne in Kosovo. "L'operazione Nato è impegnata anche ad assistere le istituzioni e le organizzazioni che proteggono le donne e a promuovere il loro ruolo in Kosovo, secondo quanto stabilito dalla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza", ha dichiarato il colonnello Gianluca Figus, a capo dell'unità multinazionale di Kfor che opera nel Kosovo occidentale ed è composta da militari italiani, austriaci, sloveni, polacchi, moldavi, svizzeri e turchi. Nell’ambito del sostegno di Kfor alle donne vittime di violenza, la scorsa settimana un team di collegamento e monitoraggio dell'esercito Usa aveva fornito aiuto a "My Home", un centro di accoglienza femminile situato nella regione orientale del Kosovo. (Com)