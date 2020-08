Polonia: coronavirus, divieto voli internazionali verso 45 Paesi fino al 25 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Polonia intende estendere il divieto di voli internazionali verso 45 Paesi fino al 25 agosto in relazione alla pandemia di coronavirus in corso. E' quanto risulta da una bozza di decreto del Consiglio dei ministri, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". Il decreto attualmente in vigore, risalente al 28 luglio 2020, scade l'11 agosto. Alla luce della situazione epidemiologica della Polonia, "è necessario introdurre un divieto in riferimento ai voli internazionali oltre il termine suindicato". I Paesi inclusi nella lista sono: Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, le isole Sao Tome e Principe, Russia, Brasile, Andorra, Arabia Saudita, Bahrain, Swaziland, Messico, Israele, Qatar, Kuwait, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Cile, Repubblica Dominicana, Ecuador, Gabon, Guatemala, Honduras, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Colombia, Kosovo, Costa Rica, Macedonia del Nord, Maldive, Moldova, Panama, Perù, Sudafrica, Salvador, Serbia, Singapore, Suriname, Capo Verde, Romania, Stati Uniti, Oman, Lussemburgo, Bolivia e le isole Bahamas. La preparazione del testo è responsabilità del ministero dei Trasporti. (Vap)