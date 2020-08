Decreto Agosto: Conte, per aziende del Sud decontribuzione del 30 per cento su tutti i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Agosto prevede per il Sud un intervento di portata storica: dal primo ottobre per le aziende una decontribuzione del 30 per cento su tutti i lavoratori, non solo sui neoassunti. Lo afferma il premier Giuseppe Conte al termine del consiglio dei ministri che ha approvato "salvo intese" il decreto agosto. "Vogliamo che sia recuperato il gap del sud. Offriamo misure di ripresa delle aree più svantaggiate", aggiunge Conte. (Rin)