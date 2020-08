Dal Cdm via libera al decreto Agosto "salvo intese", misure per 100 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto agosto è stato approvato salvo intese ed "è stato reso possibile anche dalla collaborazione preziosa del parlamento che ha approvato lo scostamento di bilancio”. Così il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. Il decreto prevede 100 miliardi di euro. "Tuteliamo l'occupazione, i lavoratori e le imprese. Alleggeriamo le scadenze fiscali. Anche perché gli ultimi dati dell'Istat certificano che la ripresa c'è stata", ha detto Conte.Tante le novità introdotte. Il governo ha previsto il rinvio del versamento del saldo delle tasse per tutte le le partite Iva ad aprile 2021: per tutto il 2020 via la Tosap e l'Irap per cinema, teatri. Sono inoltre state approvate altre 18 settimane di cassa integrazione. "Previsto anche un nuovo intervento per imprenditori che richiamo i lavoratori con 4 mesi di sgravi dei contributivi al 100 per cento", ha chiarito.Previste anche specifiche misure per il Sud. Il decreto Agosto prevede, ha detto Conte "un intervento di portata storica: dal primo ottobre per le aziende una decontribuzione del 30 per cento su tutti i lavoratori, non solo sui neoassunti". "Vogliamo che sia recuperato il gap del sud. Offriamo misure di ripresa delle aree più svantaggiate", ha aggiunto.Il decreto contiene anche misure per le persone con disabilità: "passiamo da 285 euro a 648 euro al mese per 13 mensilità, aumentando pensione di disabilità" ha specificato il presidente Conte passando poi ad illustrare ulteriori interventi come quello che prevede "l'introduzione di contributi a fondo perduto per le attività commerciali dei centri storici per le principali città". Conte ha spiegato poi che che le somme saranno individuate su base oggettive, calcolando i mancati introiti del turismo."Grazie al decreto è stato anticipato al primo dicembre la misura del cashback: premiamo i cittadini che utilizzano la moneta elettronica" ha detto ancora aggiungendo che in merito al sostegno alle imprese per l'automotive ci saranno "500 milioni di euro per incentivi alla rottamazione ma anche per le nuove colonnine elettriche". In merito alla riforma del Csm, ha detto che "ci saranno criteri oggettivi e meritocratici di assegnazione degli incarichi". (Rin)