Decreto Agosto: Guerini, soddisfatto per proroga Strade Sicure e assunzioni Arsenale Taranto

Soddisfazione ma ancora tanto lavoro da fare: così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al termine del Consiglio dei ministri di oggi. Il governo, nell'ambito del cosiddetto Decreto-legge Agosto, ha infatti inserito alcune disposizioni che stavano molto a cuore al dicastero. In particolare, si legge in un comunicato, è stata prevista la proroga fino al termine dello stato di emergenza (15 ottobre 2020) dell'attuale dispositivo dell'Operazione "Strade sicure", autorizzando il pagamento di 40 ore mensili di straordinario a tutto personale delle Forze armate impiegato. E' stata inoltre risolta l'annosa vicenda dei lavoratori precari operanti nell'ambito dei reparti del genio campale dell'Aeronautica militare, consentendo la stabilizzazione di 145 unità di particolare professionalità.