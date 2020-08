Lavoro: Catalfo, nuovo finanziamento Cig per 18 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Agosto prevede "nuovo rifinanziamento per la cassa integrazione per 18 settimane". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, in conferenza stampa dopo il Cdm che si è riunito oggi. "Ci sono importantissime misure per i lavoratori e le imprese a tutela dell'occupazione e delle attività produttive", ha aggiunto il ministro. "In alternativa (alla Cig) si potrà riportare il lavoratore in azienda e avere uno sgravio del contributo del 100 per 100 cento per 4 mesi", ha spiegato Catalfo.(Rin)