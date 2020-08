© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da decenni non c’era un governo così determinato a rilanciare il Sud”. Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, nel corso della conferenza stampa sul decreto agosto. “Il governo – ha precisato – ha capito che con un Sud più competitivo si rilancia tutto il paese”. Secondo Provenzano, “il Sud va reso non solo più attraente ma più attrattivo di idee e investimenti di capitali”.(Rin)