Decreto Agosto: Catalfo, intervento per 1500 lavoratori AirItaly

- "C'è stato un importante intervento anche per i lavoratori di AirItaly, che sono 1500 ed erano in grave difficoltà. Per loro facciamo una cassa per cessazione per 10 settimane". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso della conferenza stampa sul decreto Agosto a palazzo Chigi. "Vi sono inoltre importanti interventi anche portati avanti dal ministro Patuanelli - aggiunge - e un sostegno importante sull'automotive, sui contratti di sviluppo, sul fondo di impresa", conclude Catalfo. (Rin)