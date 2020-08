Decreto agosto: Provenzano, fiscalità vantaggio al Sud da ottobre, aiutiamo 500 mila imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiscalità di vantaggio per il Sud partirà dal primo ottobre e servirà per aiutare 500 mila imprese. Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano commentando l’approvazione del decreto agosto. “Dobbiamo prender atto che oggi lavorare al Sud costa di più e abbiamo la necessità di mettere in campo una misura straordinaria per evitare la perdita di occupazione e far emergere tanto lavoro sommerso. Allo stesso tempo dobbiamo provare a attirare nuovi investimenti – ha affermato -. E' una misura che ha un impatto significativo su 500 mila imprese, di cui il 90 per cento con meno di dieci dipendenti. Abbattiamo del 10 per cento il costo del lavoro per tutti i lavoratori e siamo intenzionati a prolungare questa misura per un tempo lungo. Infatti, ci vogliamo mettere d'accordo con la commissione europea".(Rin)