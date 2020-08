© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alleanza tra Pd e M5s a Roma? Assolutamente no. Né con Raggi né senza Raggi". Lo afferma, in una nota Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Non mi sembra il caso di andare a braccetto con chi ha rovinato la città. Il nostro obiettivo è mandare a casa il sindaco più inadeguato che la Capitale abbia mai avuto e tutti i grillini". (Com)