India: polizia Kerala su aereo fuori pista, 14 morti e 123 feriti, 15 gravi

- Sarebbe salito a 14 morti e 123 feriti il bilancio dell'incidente aereo in India, occorso durante le operazioni di atterraggio nell’aeroporto di Kozhikode, nello Stato del Kerala. Lo riferisce la testata "Asian News International" (Ani) citando fonti della polizia. Secondo le prime ricostruzioni, un volo Air India Express con 191 passeggeri a bordo partito da Dubai è uscito fuori dalla pista poco dopo aver toccato il suolo. Il numero totale di feriti è per la "Ani" salito ora a quota 123. L'aviazione civile precisa che a bordo si trovavano 174 passeggeri, dieci minori, due piloti e cinque membri dell'equipaggio. L’aereo si sarebbe spezzato in due subito dopo aver toccato il terreno (reso viscido dalle forti piogge degli ultimi giorni) ed è finito oltre oltre la fine della pista, in una scoscesa profonda circa nove metri. Intervistato da "Ani", il sottosegretario agli Esteri dell’India Vellamvelly Muraleedharan, ha detto che prima della collisione il pilota avrebbe rinunciato una prima volta ad atterrare, proprio a causa delle forti precipitazioni sul posto. (Inn)