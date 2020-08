Brasile: amazzonia, allarmi per deforestazione aumentati del 33 per cento in un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane, a seguito delle pressioni esercitate soprattutto a livello internazionale, il governo del Brasile ha approvato un decreto che vieta di accendere fuochi nelle aree forestali e nei terreni non coltivati nelle regioni dell'Amazzonia e del Pantanal per i prossimi 120 giorni. La misura mira a limitare il numero di roghi (tipici di attività legate all'agricoltura) per contenere al massimo il rischio di incendi nelle regioni centrali e settentrionali del paese nel corso della stagione secca. Il dipartimento generale della presidenza della Repubblica (Secom) ha spiegato che la maggior parte degli incendi si verificano tra i mesi di agosto e ottobre, precisando che le previsioni del Centro di previsioni meteorologiche e studi climatici prevedono una forte siccità durante i mesi di luglio, agosto e settembre. Tuttavia le misure non sono state sufficienti. (segue) (Brb)