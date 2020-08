Brasile: amazzonia, allarmi per deforestazione aumentati del 33 per cento in un anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e fondi di investimento manifestano preoccupazione per la velocità di disboscamento che si registra nella foresta amazzonica e per le politiche ambientali del governo di Jair Bolsonaro. Critiche censurate dal presidente Bolsonaro come una "guerra di informazione" sulla questione ambientale, correlate alla disputa commerciale nel settore agricolo con altri paesi. Ultimi in ordine di tempo a chiedere maggiore attenzione al governo sono stati i dirigenti delle tre maggiori banche del Brasile, che hanno consegnato al vicepresidente, Hamilton Antonio Mourao, una lettera in cui elencano dieci proposte per contrastare la deforestazione e promuovere uno sviluppo sostenibile della foresta amazzonica. (segue) (Brb)