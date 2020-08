Brasile: amazzonia, allarmi per deforestazione aumentati del 33 per cento in un anno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche chiedono al governo di "agire mirando alla deforestazione zero nel settore delle carni, incoraggiare le monocolture sostenibili (cacao, acaí, castagna, olio di palma) attraverso linee di finanziamento differenziate, stimolare lo sviluppo di infrastrutture di trasporto (navigabili) con inferiore impatto ambientale, consentire investimenti in infrastrutture di base per lo sviluppo sociale, incoraggiare progetti finalizzati allo sviluppo di energie rinnovabili, incorporare gli impatti dei cambiamenti climatici nelle politiche creditizie e negli investimenti a lungo termine, articolare la creazione di un fondo per persone che lavorano su progetti di sviluppo socio-economico nella regione e attrarre investimenti che promuovono partenariati e lo sviluppo di tecnologie che promuovono la bio-economia. (segue) (Brb)