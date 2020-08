Latina: inseguimento da paura con carambole di auto, arrestato borseggiatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In auto, i poliziotti hanno rinvenuto la borsa sottratta poco prima ma anche altre borse da donna, probabile provento di altri scippi o borseggi: il veicolo è quindi stato sottoposto a sequestro e sarà ora la Polizia Scientifica ad occuparsi di individuare tracce o impronte utili alle indagini che permettano, in particolare, di risalire ai complici del peruviano arrestato. Le persone coinvolte nell’incidente risultano allo stato illese, tranne il conducente del primo veicolo travolto dai fuggitivi, il quale è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si trova attualmente in condizioni di salute non critiche. (Rer)