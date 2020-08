Roma Multiservizi: sindacati, Consiglio Stato blocca Newco, Raggi tuteli lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Multiservizi, società partecipata dalla stessa Amministrazione attraverso Ama, ricorre contro Roma Capitale al Consiglio di Stato, che blocca la costituzione della Newco. "Adesso basta. Non lasceremo che 2500 lavoratrici e lavoratori dell'appalto global service di Roma Multiservizi siano ostaggio dei conflitti interni a Roma Capitale, né che paghino il prezzo dell'inconcludenza e delle scelte sbagliate di questa amministrazione". Lo dichiarano in una nota Michele Azzola, Carlo Costantini e Alberto Civica, segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Roma e Lazio. "Solo pochi giorni fa, martedì 4 agosto, - affermano Alessandra Pelliccia, Stefano Diociaiuti e Maurizio Lago, segretari generali delle categorie territoriali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti - abbiamo incontrato Roma Capitale e sottoscritto un verbale che ha affermato un importante principio condiviso: per il corretto avvio dell'anno educativo-scolastico, l'Amministrazione si è impegnata a garantire a tutte le lavoratrici e i lavoratori con profilo di operaio e impiegato che operano nell'appalto global service continuità occupazionale, consolidamento delle ore supplementari e dei diritti connessi al rapporto di lavoro in essere con Roma Multiservizi (contratti su 12 mesi, articolo 18 L300, anzianità convenzionale), nell'ambito della procedura che avrebbe trasferito, entro il 31 agosto servizi e lavoratori in capo ad una Newco, costituita al 51 per cento da Roma Capitale e al 49 per cento da un socio privato (Cns)". (segue) (Com)